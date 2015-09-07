ممثل النيابة يستند على شهادة الشهيد "محمد مبروك" فى محاكمة مرسى

قبل رفع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" عقب سماع شهادة اللواء عادل عرب مسئول ملف جماعة الأخوان بالأمن الوطنى استند ممثل نيابة أمن الدولة العليا على شهادة المقدم الشهيد "محمد مبروك" فى إحدى قضايا "حصر أمن الدولة" والتى تضمنت "نفاذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا تم تسجيل المكالمات الهاتفية بين العديد من قيادات الإخوان ومنه تنسيق المتهمين الأول والثانى مع القيادات الهاربة بتركيا".

ووجه ممثل النيابة سؤالا للشاهد اللواء عادل عر عما إذا كانت هذه المكالمات مع التنظيم الدولى للإخوان؟ وهل هناك علاقة بين التنظيم الدولى خارج البلاد والجماعة بالداخل؟

وأجاب الشاهد بالإيجاب، مشيراً إلى أن التنظيم الدولى يرأسه المرشد العام ويليه مكتب مجلس الشورى العالمى ثم ما يسمى بـ"المراقب" الخاص بكل دوله مثل مراقب الأردن والصومال عدا مصر لكون ثلثى أعضاء مكتب الإرشاد منها وكذلك المرشد العام .

وأسندت النيابة إلى مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.