وزارة الداخلية: حجز 21 فندقا قريبا من الحرم لإقامة الحجاج المصريين.. اللواء سيد ماهر: لن يسمح بالتحدث فى السياسة أو رفع شعارات سياسية.. وسيتم ترحيل المخالفين فورا

قال اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية رئيس بعثة حج القرعة، إن وزارة الداخلية حجزت 21 فندقا مميزا لإقامة الحجاج بمكة المكرمة، وأن معظم هذه الفنادق فاخرة وتبعد عن الحرم بمسافة قليلة جداً، الأمر الذى يعطى فرصة كبيرة للحجاج لأداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكى الشريف، لافتا إلى أنه تم حجز عدة فنادق بالمنطقة الشمالية المطلة على المسجد النبوى الشريف بالمدينة المنورة.

وأضاف رئيس بعثة الحج فى تصريحات صحفية، أنه تم توفير وسائل نقل للحجاج ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، وصعودهم إلى منطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى وإعادتهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة مرة أخرى، حيث تم التعاقد مع أكبر شركات النقل السعودية لتوفير حافلات حديثة مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى لنقل الحجاج.

وتابع اللواء سيد ماهر، أنه تم التنسيق مع وزارة الاوقاف المصرية لتوفير الوعاظ، عن طريق ايفاد 30 واعظا يتم اختيارهم من قبل الوزارة لمرافقة الحجاج خلال أدائهم لمناسك الحج، لشرح مناسك الحج للجميع والإجابة عن اية تساؤلات تهم الحجاج، فضلاً عن توزيع كتب تشرح المناسك وكيفية ادائها.

وأوضح رئيس بعثة الحج، أنه لن يتم السماح أبدا بالتحدث فى السياسة أو رفع إشارات سياسية فى الأراضى المقدسة، ومن يفعل ذلك سيتم ترحيله فورا.

وأردف اللواء سيد ماهر، أن مدة رحلة الحج ستكون شهرا، مطالبا الحجاج بالالتزام بالقواعد المعمول بها وعدم مخالفتها، لافتا إلى أنه تم التعاقد هذا العام لإنشاء ألواح (الجيبسون بورد) داخل المخيمات المكيفة لحجاج القرعة بمشعر منى، لإنشاء فواصل جدارية بين المخيمات، بدلا من الفواصل القماش، وهو ما يتيح إنشاء ممرات مريحة للحجاج بين الخيام، بالإضافة إلى فرش الخيام أيضا بالمنامات (الصوفا بيد)، والتى يستخدمها الحاج كسرير أو كمقعد وفقا لحاجته، فضلا عن زيادة قدرات التكييفات بمشعرى عرفات ومنى، خاصة فى ظل توقعات ارتفاع درجات الحرارة هذا العام.

وأكد اللواء سيد ماهر أنه سيتم توفير وجبات غذائية ساخنة للحجاج، ومياه باردة باستمرار، وتوفير عيادات طبية وطاقم طبى للإشراف على الحجاج ومتابعة حالتهم الصحية.