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مرور الجيزة يضبط 4 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، حملة مكبرة للعمل على إحداث سيولة الحركة المرورية، وفى إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بإعداد حملات مرورية بمراكز وأقسام القطاع.

وأسفرت الحملة مرورية المكبرة بمراكز وأقسام القطاع للعمل على سيولة الحركة المرورية فى القطاعات، وتم ضبط 4247 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة منها "مخالفات بدون قيادة و انتظار خاطى وكلابش" و35 تجاوز سرعات المقررة قانونا "الردار" و10 دخان كثيف و 25 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى" و1291 مخالفة نموذج 125 و42 توك توك و128 تصوير كاميرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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