مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالوادى الجديد

لقى رجل مسن مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكى بمدينة موط بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة المركزى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد إخطارا يفيد بوصول جثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتبين اصطدام دراجة نارية مع سيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرع "محمد أحمد سيد" 65 سنة مزارع ومقيم مدينة موط وأصيب آخر بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الداخلة المركزى وجثة المتوفى لمشرحة المستشفى، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.