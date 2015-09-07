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تأجيل محاكمة مرسى فى "التخابر مع قطر" إلى الغد لسماع قائد الحرس الجمهورى

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تأجيل محاكمة مرسى فى "التخابر مع قطر" إلى الغد لسماع قائد الحرس الجمهورى تأجيل محاكمة مرسى فى "التخابر مع قطر" إلى الغد لسماع قائد الحرس الجمهورى
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، إلى جلسة غد الثلاثاء، لسماع شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى مع استمرار حبس المتهمين.

وطلبت المحكمة حضور اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطنى الأسبق، واللواء الدكتور عماد حسين لسماع أقوالهما فى جلسة بعد غد الأربعاء 9 سبتمبر الحالى.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف جماعة الإخوان بجهاز الامنى الوطنى، حول الغرض من إنشاء جماعة الإخوان، وأعمال العنف التى ارتكبتها وقت توليها حكم البلاد.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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