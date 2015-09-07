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القبض على موظف لاستيلائه على ذخيرة من نادى الصيد وبيعها بالإسماعيلية

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القبض على موظف لاستيلائه على ذخيرة من نادى الصيد وبيعها بالإسماعيلية القبض على موظف لاستيلائه على ذخيرة من نادى الصيد وبيعها بالإسماعيلية
ألقت الإدارة العامة لمباحث الإسماعيلية القبض على موظف بنادى الصيد لاتهامه بالاستيلاء على عدد من الطلقات النارية الخاصة بالنادى وبيعها لعملائه، وضبط بحوزة المتهم عدد من الطلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته على النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للواء محمود خليل مدير الإدارة العامة لمباحث الإسماعيلية، تفيد باتجار "م.ح" موظف بنادى الصيد بالطلقات النارية، حيث يستولى عليها من النادى الذى يعمل به ويبيعها لعملائه.

ومن خلال إعداد الأكمنة تمكن الرائد محمود رشدى رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالإسماعيلية من ضبط المتهم وبحوزته علبتين من الطلقات النارية، وبمواجهته أمام العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسماعيلية اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365