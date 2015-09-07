الزمالك يجهز القسط الأول من صفقة ضم كهربا

يرسل الزمالك إلى إنبي قيمة القسط الأول من صفقة ضم محمود عبد المنعم "كهربا"، بعدما تأخر عن سداده في موعده.

وكان من المفترض أن يسدد الزمالك للنادي البترولي القسط الأول من صفقة ضم كهربا والمقدر بـ4,5 مليون جنيه، في أول شهر أغسطس الماضي.

تأخر النادي الأبيض في السداد، ومنح مسؤولي إنبي وعدا بإرسال قيمة القسط الأول قبل العاشر من سبتمبر الجاري.

ونجح الزمالك في جمع قيمة القسط الأول، ليرسلها إلى إنبي.

ويبدأ الزمالك التجهيز لجمع قيمة القسط الثاني، والمقدر بمليوني جنيه. وكان من المفترض أن يسدده يوم الخامس من سبتمبر.

وينوي النادي الأبيض سداد قيمة القسط الثاني قبل نهاية الشهر الجاري.