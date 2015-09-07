باسم: أهلي وزمالك في المنتخب؟ انظروا لإسبانيا.. وهذه حقيقة الهدفين الأول والثاني

أكد باسم مرسي مهاجم منتخب مصر أنه لا يوجد انتماءات للأندية داخل الفريق بخلاف ما يروجه البعض.

وسجل مهاجم نادي الزمالك هاتريك الأحد في فوز الفراعنة 5-1 على تشاد في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

ووضح باسم كيف سجل الهدفين الأول والثاني للفريق بالتعاون مع محمود كهربا وأحمد حجازي.

وقال صاحب الـ24 عاما لقناة (النهار):"في الهدف الأول، أنا الذي مررت الكرة لكهربا قبل أن أنطلق باتجاه منطقة الجزاء، الأمر لم يأتي صدفة رغم خطأ الحارس، وأولا وأخيرا هو توفيق من عند الله".

وأضاف "وبالنسبة للهدف الثاني، فإن هذه اللعبة اتفقنا عليها أنا وحجازي وتدربنا عليها كثيرا تحت أعين المدرب هيكتور كوبر".

وأردف "لا يوجد أهلي وزمالك في منتخب مصر، البعض يثير المشاكل ليس إلا. هذا التنافس موجود في كل مكان بالعالم، برشلونة وريال مدريد يقاتلان بعضهما البعض في المباريات لكن في النهاية إسبانيا فازت بكأس العالم".

وأتم "خضنا المباراة في درجة حرارة عالية جدا وأجواء صعبة للغاية، لدرجة أن أزرار الحذاء من الأسفل تلفت".

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