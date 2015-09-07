ميدو: تشاد؟ خسرنا من منتخبات أضعف منها في وقت سابق

طالب أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي بعد التقليل من أهمية فوز منتخب مصر الكبير على مضيفه تشاد 5-1 أمس الأحد، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

وثارت أزمة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر وفتحي مبروك المدير الفني للأهلي، بسبب تصريحات على لسان الأخير يقول فيها أن منتخب تشاد لا يختلف عن مراكز الشباب.

وقال ميدو لبرنامج "أحلى صباح" الإذاعي اليوم الاثنين: "يجب مساندة المنتخب وجهازه الفني واللاعبين، لأنهم يمثلون مصر وليس أنفسهم".

وتابع "لعبنا أمام منتخبات أقل من تشاد في المستوى في السابق، وخسرنا منهم".