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كرة يد - الأهلي يبدأ مشواره بكأس العالم أمام برشلونة بالـ ' أزرق '

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كرة يد - الأهلي يبدأ مشواره بكأس العالم أمام برشلونة بالـ ' أزرق ' كرة يد - الأهلي يبدأ مشواره بكأس العالم أمام برشلونة بالـ ' أزرق '

يستهل الأهلي مشواره الإثنين في كأس العالم للأندية بقطر بمواجهة برشلونة الإسباني.

وحرص عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق على إقامة عدة جلسات تنسيقية مع طارق محروس المدير الفني للفريق للإطلاع علي كافة تفاصيل إقامة وانتقالات اللاعبين.

وستنقل قناة بي إن سبورت 6 و قناة الكاس المفتوحة مباراة الأهلي وبرشلونة الأسباني في تمام الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في إطار افتتاح الأهلي لمشواره بالبطولة.

وسيرتدي الأهلي الزي الأزرق في مواجهة برشلونة صاحب الزي الأصفر.

وحرص عدد من نجوم كرة اليد القدامى بالأهلي على مؤازرة الفريق بقطر أبرزهم أشرف عواض وحسن عواض ومحسن عبده وهاني الفخراني.

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