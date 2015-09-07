توقيف شخص فى البحرين بتهمة إهانة الجنود المشاركين فى حرب اليمن

اعلنت النيابة العامة في المحافظة الشمالية بالبحرين الاثنين انه تم توقيف شخص قام بنشر تدوينات عبر الانترنت تضمنت اهانات لجنود المملكة المشاركين في الحرب في اليمن لاسيما "للشهداء" الذي سقطوا في هذا البلد.

وذكر رئيس النيابة محمد صلاح في بيان نقلته وكالة انباء البحرين الرسمية ان الموقوف "نشر عددا من التدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إهانة الجنود البحرينيين المشاركين مع قوات التحالف والإساءة إلى الشهداء والإساءة أيضا إلى طائفة من الناس".

وأمرت النيابة بحبسه سبعة ايام على ذمة التحقيق بعد أن اسندت اليه ايضا "جناية إذاعة عمدا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة"، وهي جناية عقوبتها السجن عشر سنوات.

وكانت الامارات اعلنت توقيف شخص بتهمة نشر قائمة مغلوطة بأسماء 45 جنديا قتلوا في اليمن.

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