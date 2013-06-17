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مديرية أمن الشرقية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

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مديرية أمن الشرقية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين مديرية أمن الشرقية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

جلسة صلح2نظمت اليوم مديرية أمن الشرقية جلسة صلح بين أعراب عائلتي المعازة والجزار بناحية القصبي غرب صان الحجر بحضور اللواء  محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية وشيوخ القبائل والاعراب والحكماء والعقلاء والتنفيذيين والشعبيين بالمحافظة وذلك بمنزل المدعو رضا محمد عطيه شقيق المتوفى ووالد المصاب .. وانتهى الصلح بدفع الدية .

وترجع أحداث الواقعة إلى الشهر الماضي بعد حدوث نزاع على قطعة أرض بين عائلة عرب المعازة بمحافظة الإسماعيلية وعائلة الجزارين بالقصبي غرب صان الحجر بمحافظة الشرقية ، وأسفرت عن إصابة مواطن من عائلة عرب المعازة ومقتل وإصابة شخصين من عائلة الجزارين وتتبعها العديد من الخلافات بين الطرفين وقطع الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظتي الشرقية والاسماعيلية .جلسة صلح جلسة صلح جلسة صلح 3

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