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الأردن ينفى ما تردد عن ضبط نائب كويتى بحوزته 22 مليون دولار

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الأردن ينفى ما تردد عن ضبط نائب كويتى بحوزته 22 مليون دولار الأردن ينفى ما تردد عن ضبط نائب كويتى بحوزته 22 مليون دولار
نفت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الاثنين ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الكويتية حول ضبط نائب كويتى برفقة سيدة كويتية فى الأردن وبحوزتهما مبلغ 22 مليون دولار أمريكى نقدا وتدخل السفير الكويتى فى عمان للإفراج عنهما.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر رسمى فى وزارة الداخلية قوله أن "هذا الخبر عار عن الصحة، وأن مروجيه "من أصحاب الأجندات الخاصة الذين يحاولون النيل من متانة وقوة العلاقات الأردنية-الكويتية العصية على الاختراق من أصحاب النفوس الضعيفة".

وأضاف المصدر أن الكويتيين المتواجدين فى الأردن "يحظون بأعلى درجات الرعاية والاهتمام فى بلدهم الثانى ولم يسبق أن تعرض أى منهم إلى مثل هذه الإجراءات"، كما أن "توجيهات القيادتين الحكيمتين للبلدين وتركيزهما المستمر والمتواصل لتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بينهما كفيلة بدحض هذه المحاولات المشبوهة والمكشوفة أو العبث بقدسية علاقات البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية".

ودعا المصدر الأردنى جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة توخى الدقة والحذر فى نقل مثل هذه الأخبار واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى هذه الشائعات والأقاويل المغرضة.
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