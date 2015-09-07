مصادر: محلب انتهى من لقاء المرشحين للتعديل الوزارى

قالت مصادر حكومية مطلعة إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، انتهى من لقائه بالمرشحين للتعديل الوزارى، المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفتت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن التعديل سيتضمن وزراء التربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والهجرة، والزراعة بعد أن تقدم باستقالته، والذى كان يتضمنه التعديل من البداية قبل أن يتقدم باستقالته.

وأوضحت المصادر أن كافة الوزراء يخضعون لتقييم من وقت لآخر، مشددة على أن الهدف هو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن أى مسئول سواء كان وزيرا أو محافظا سيحاسب فى حالة التقصير أو الخطأ، ولفتت المصادر إلى أن الرقابة الإدارية بكل وزارة ومحافظة ترفع تقاريرها المختلفة عن أداء الوزراء والمحافظين.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء التقى خلال الأيام الماضية عددا كبيرا من المرشحين لتولى هذه الحقائب فى التعديل الوزارى.

وفى السياق ذاته، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الذى تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة.