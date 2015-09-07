الصحة: تخصيص 8.6 مليار جنيه لتطوير ونجهيز المستشفيات خلال عامين

أكدت الدكتورة رنا زيدان معاون وزير الصحة، أن ميزانية الخطة الاستثمارية للوزارة 8.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه الميزانية تتم من خلالها تطوير المستشفيات وتجهيزاتها خلال عامين.

وقالت الدكتورة رنا زيدان معاون وزير الصحة فى تصريحات على هامش اجتماع الوزير برؤساء أفرع التأمين الصحى اليوم، إن مشروع المستشفيات النموذجية يضم 50 مستشفى من المقرر تطويرهم بشكل نموذجى على مرحلتين.

وأضافت الدكتورة رنا زيدان معاون وزير الصحة، أن هناك تعاونا مع المحليات لتطوير المساحات الخضرة وتمهيد الطرق المؤدية إليها، مشيرة إلى وجود 3 مستشفيات انتهت من تطويرها ضمن مشروع المستشفيات النموذجية.