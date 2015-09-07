قائد الجيش الثالث يلتقى بشيوخ قبائل وعواقل جنوب سيناء

التقى اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى، عددا من شيوخ القبائل والعشائر ومواطنى جنوب سيناء، حيث أكد أنهم خط الدفاع الأول عن الوطن مع أبناء القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقرار شعبه العظيم.

وأشار قائد الجيش الثالث إلى أن تكليفات القيادة العامة للقوات المسلحة توجب توفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بأبناء سيناء والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة المصاعب والعقبات التى تواجههم فى القرى والتجوع والتجمعات القبلية بوسط وجنوب سيناء، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء، مشيرا إلى زيادة عدد القوافل الطبية والعلاجية بهذه المناطق وعلاج الحالات الدقيقة على نفقة القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية.

من جانبهم قدم شيوخ وعواقل جنوب سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود مشرفة لخدمة ابناء سيناء، مجددين العهد على التعاون الكامل معها فى مواجهاتها الحاسمة ضد الارهاب فى سيناء واستعادة الامن والاستقرار لهذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وفى نهاية اللقاء قام قائد الجيش الثالث الميدانى بتكريم عدد من شيوخ القبائل ومواطنى سيناء تقديرا لجهودهم فى دعم ومساندة القوات المسلحة، وتوزيع العديد من الهدايا العينية لدعم الأسر المعيلة والأكثر احتياجا، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة.

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