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"اللجنة العليا": ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالانتخابات

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"اللجنة العليا": ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالانتخابات "اللجنة العليا": ملتزمون بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالانتخابات
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم بشأن بطلان قرار سريان التقارير الطبية السابق صدورها لطالبى الترشح، وكانت اللجنة استطلعت الرأى الفنى بشأنها، فأشار إلى أنه ليس هناك ما يدعو لإعادة إجراء الكشوف الطبية، فإن اللجنة العليا للانتخابات ـ مع ذلك ـ تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية.

وقالت اللجنة فى بيان لها منذ قليل، إنها وجهت إلى سرعة الاتصال بطالبى الترشح لتقديم كشوف طبية حديثة حتى تستكمل المستندات اللازمة للترشح، واستمرار العمل فى لجان المحافظات لتلقى التقارير الطبية الحديثة فقط أيام 13، 14، 19 سبتمبر 2015، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير فيكون العمل حتى الساعة الثانية مساء.

وصرح المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة قامت بإخطار وزارة الصحة بما اتخذته من قرارات بشأن التقارير الطبية.
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