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إئتلاف أقباط مصر يعلن استقالته من التجمع القبطي الدولي

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إئتلاف أقباط مصر يعلن استقالته من التجمع القبطي الدولي إئتلاف أقباط مصر يعلن استقالته من التجمع القبطي الدولي

إئتلاف أقباط

أعلن إئتلاف أقباط مصر تجميد عضويتة التأسيسيه من التجمع القبطى الدولى وأشار الإئتلاف فى بيان له أنه أصبح الائتلاف غير مسؤل عن كافة أعمال وأنشطة التجمع القبطى الدولى داخل مصر أو خارجها.

وقال فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر :وقد قدمت الاستقالة لرئيس التجمع لاعلامه باخلاء تمثيل الائتلاف له فى جمهورية مصر العربية ومطالبته بعدم ذكر الائتلاف فيما يخص التجمع لاحقاً.

ولفت إلى أنه جاء هذا القرار بعد أسبوع من قيام الائتلاف بتجميد عضويتة داخل التجمع بناء على رغبه مؤسسه فادى يوسف عبر صفحته الاجتماعية على الفيس بوك بسبب أحد الاعضاء الذى أتخذ موقف عدائى ضد الكنيسة وراعتها دون وجه حق وهذا ما رفضه ممثل الائتلاف بالتجمع حيث تتنافئ تلك الافكار لمبادئ وأخلاقيات إئتلاف أقباط مصر التى تحترم المؤسسات الدينية ورجال الدين على الجانب المسيحى والاسلامى.

وأضاف : وبناءاً عليه فقد قام الائتلاف بإعلان تجميد عضويته وقد تأكد من خروج ذلك العضو من التجمع فيما بعد إلا أن هناك أسباب أخرى دعت لقرار الاستقالة قد يتحفظ عليها الائتلاف لحين أنتهاء التجمع من التحقيق بها.

وتابع: الإئتلاف فى بيانه :برغم الاستقالة التى تقدم بها إئتلاف أقباط مصر الا أن الائتلاف يؤكد كامل أحترامه وتقديره للعديد من أعضاء التجمع وخالص أمنياته لهم بالتوفيق لما هو فى صالح الوطن والمواطنين المصريين وتشرفه بالعمل المشترك فى تأسيس التجمع القبطى الدولى وإشراك معظم أعضاءه من دول الخارج طيلة ما يقرب من العامين وسيكتفى إئتلاف أقباط مصر بعمله فى الخدمة المجتمعية التطوعية داخل جمهورية مصر العربية فقط من خلال فروعه الستة عشر المنتشرة فى أنحاء القطر المصرى بما يتفق مع ميثاق العمل الحقوقى الذى تأسس عليه الائتلاف منذ ما يقرب من أربع سنوات.

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