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مشتبه به فى اعتداء بانكوك اعترف بحيازة متفجرات

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مشتبه به فى اعتداء بانكوك اعترف بحيازة متفجرات مشتبه به فى اعتداء بانكوك اعترف بحيازة متفجرات
اعلنت الشرطة التايلاندية اليوم الاثنين ان مشتبها به اول فى الاعتداء الذى شهدته بانكوك ولم يكشف منفذوه بعد ثلاثة اسابيع على وقوعه "اعترف" بانه كان يمتلك متفجرات.

وقال الناطق باسم الشرطة برايوت ثافورنسيرى ان الرجل "اعترف وقبل بالتهم الموجهة اليه" بحيازة مواد متفجرة.

وكان هذا المشتبه به اوقف الثلاثاء الماضى خلال زيارة الى تايلاند باسم يوسوفو مييرايلى بجواز سفر صينى يشتبه بصلاحيته. وقالت السلطات انه "مشتبه به من الصف الاول" لكن التحقيق لم يشر الى اى تقدم منذ ايام.
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