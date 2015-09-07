تشييع جثمان والدة الطفل الدوابشة مـتأثرة بجروحها

شيعت مدينة دوما بالضفة الغربية جثمان والدة الطفل الدوابشة ريهام الدوابشة مـتأثرة بجروحها بعد حرق منزلها من قبل المستوطنين.

جدير بالذكر أن الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، قال إن الرئيس محمود عباس أعلن الحداد الرسمى لمدة ثلاثة أيام، على روح الشهيدة ريهام دوابشة، التى توفيت فجر اليوم، متأثرة بالحروق التى كانت أصيبت بها جراء قيام مستوطنين بإلقاء زجاجات حارقة سريعة الاشتعال داخل منزل عائلتها فى قرية دوما جنوب نابلس.

كانت الشهيدة ترقد مع طفلها الثانى أحمد فى مستشفى بتل أبيب فى العناية المكثفة للعلاج من إصابتهما بحروق بين 60-90%.

يذكر أن مستوطنين متطرفين قد أضرموا النار يوم الجمعة الموافق 31 يوليو الماضى فى منزل عائلة دوابشة بقرية دوما جنوب نابلس، ما أدى إلى استشهاد الرضيع على دوابشة 18 شهرا، فيما أصيب والداه وشقيقه أحمد 4 سنوات بجروح خطيرة، حيث أعلن عن استشهاد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، واليوم أعلن عن استشهاد الوالدة ريهام.

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