تقرير : انتشال جثث 183 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

ذكر تقرير اليوم الاثنين أنه تم انتشال جثث 183 مهاجرا من شواطئ مدينة زوارة الليبية ، وذلك عقب انقلاب قارب مهاجرين الشهر الماضى ، كان يقل 450 شخصا .

وأفاد موقع "ميجرنت ريبورت " ومقره مالطا ، الذى يرصد حركة المهاجرين من ليبيا ،أن 197 شخصا فقط تمكنوا من النجاة بأنفسهم ، وبذلك يصل عدد المفقودين الى 70 شخصا .

وقال متطوع من منظمة الهلال الأحمر الليبية ، التى تشارك فى جهود الانقاذ ، للموقع " حجم المأساة لا يمكن تصوره ".

ويتردد أنه تم نقل الناجين لمركز احتجاز فى طرابلس ، وأن السلطات الليبية ردت على الحادث بعملية اعتقال " غير مسبوقة " تم خلالها القبض على ثلاثة مشتبه بانهم من من مهربى البشر .

>