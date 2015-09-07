أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجالية الليبية بالقاهرة تمنع السفير المنتهية ولايته من دخول السفارة

Google+ Print
الجالية الليبية بالقاهرة تمنع السفير المنتهية ولايته من دخول السفارة الجالية الليبية بالقاهرة تمنع السفير المنتهية ولايته من دخول السفارة
قال عبد الحميد الصافى المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى إن أعضاء الجالية الليبية بالقاهرة تدخلوا صباح اليوم "الاثنين" ومنعوا السفير المنتهية ولايته محمد فايز جبريل من دخول مبنى السفارة بالقاهرة.

وأضاف الصافى، فى تصريحات صحفية صباح "اليوم"، أن السفير محمد صالح الدرسى المعين رسميا من قبل مجلس النواب الليبى، قام بمهام عمله ومتابعة ومراجعة كل ما يحض شئون الليبيين بالقاهرة، وسط ترحيب وقبول من كل أفراد الجالية الليبية بالقاهرة.

وأشار مستشار رئيس البرلمان الليبى، إلى أن أعضاء الجالية أفشلوا محاولة البلطجة التى قادها السفير السابق محمد فايز جبريل لدخول السفارة بالقوة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365