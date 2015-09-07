الجالية الليبية بالقاهرة تمنع السفير المنتهية ولايته من دخول السفارة

قال عبد الحميد الصافى المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى إن أعضاء الجالية الليبية بالقاهرة تدخلوا صباح اليوم "الاثنين" ومنعوا السفير المنتهية ولايته محمد فايز جبريل من دخول مبنى السفارة بالقاهرة.

وأضاف الصافى، فى تصريحات صحفية صباح "اليوم"، أن السفير محمد صالح الدرسى المعين رسميا من قبل مجلس النواب الليبى، قام بمهام عمله ومتابعة ومراجعة كل ما يحض شئون الليبيين بالقاهرة، وسط ترحيب وقبول من كل أفراد الجالية الليبية بالقاهرة.

وأشار مستشار رئيس البرلمان الليبى، إلى أن أعضاء الجالية أفشلوا محاولة البلطجة التى قادها السفير السابق محمد فايز جبريل لدخول السفارة بالقوة.

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