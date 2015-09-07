فريق الخبراء العرب المعنى بالتحضير للاحتفال بيوم الإعلام العربى يختتم أعماله

اختتم فريق الخبراء العرب المكلف بالإعداد والتحضير ليوم الإعلام العربى، أعمال اجتماعه الأول اليوم، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذى عقد برئاسة نقيب الصحفيين الإماراتيين محمد يوسف.

وأكد يوسف أهمية الاحتفال بيوم الإعلام العربى الذى أقره وزراء الإعلام العرب فى أعمال دورته السادسة والأربعين التى عقدت بالقاهرة فى مايو الماضى، واقترح يوسف فى هذا الصدد ضرورة إقامة منتدى للإعلام العربى على هامش الاحتفال لبحث الموضوعات التى تخص الإعلام العربى، وذلك من خلال جلسات محددة وموضوعات مركزة.

وأضاف يوسف -فى تصريحات له فى ختام الاجتماع- أن فريق الخبراء اتفق فى اجتماعه اليوم على أن يكون شعار الاحتفال بيوم الإعلام العربى الموافق 21 أبريل المقبل هو "دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب".

وشدد يوسف على أن التحديات التى تواجه الإعلام العربى هى جزء من التحديات التى تواجه الدول العربية، وقال إن الصحافة اليوم هى سلاحنا لتنوير مجتمعاتنا وعليها رسالة مهمة ومسئولية كبيرة لهذا لابد وأن تكون كل تغطيتنا ومعلوماتنا تتسم بالمصداقية والموضوعية.

وأوضح يوسف نحن فى دولة الإمارات وضعنا ميثاق الشرف فى 2007 وهناك التزام تام به للمحافظة على قيمة الصحفى والصحافة.

وأكد يوسف أن ميثاق الشرف أهم من قوانين المطبوعات والنشر كونه يركز على ما يجوز ولا يجوز أن يقوم الصحفى به بما يحافظ على قيمة الصحفى والصحافة ويمنع الإخلال بالمجتمعات.

واتفق فريق الخبراء الإعلامى العربى فى ختام أعماله على أن يكون شعار الاحتفال بيوم الإعلام العربى الموافق 21 أبريل المقبل هو "دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب".

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال إنه تم اعتماد الشعار الخاص بيوم الإعلام العربى ليكون "دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب"، كما تم اعتماد ثلاث فئات لجائزة الإعلام العربى والاتفاق على أن تكون جائزة العام المقبل 2016 للصحافة الورقية باعتبارها الأقدم على مستوى العالم، كما سيتم تخصيص جوائز لتكريم الشخصيات الإعلامية المرموقة فى هذا المجال وكذلك الاحتفاء بالشهداء من الإعلاميين الذين يسقطون خلال التغطيات الإعلامية فى مناطق الصراع المختلفة.

وتم الاتفاق على آلية الترشيح لهذه الجوائز من خلال المؤسسات إعلامية المعتمدة فى الدول العربية والقنوات الرسمية بالتعاون مع الجامعة العربية، وستضم لجنة التحكيم 7 أعضاء من الدول العربية وفق الحروف الأبجدية، ومن بينهم مصر باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى للدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأشارت إلى أن الاحتفال المركزى بيوم الإعلام العربى سيتم تنظيمه بمقر الجامعة العربية بالتوازى مع احتفالات الدول العربية بهذا اليوم على المستوى الوطنى وتكريم الشخصيات الإعلامية على المستوى الوطنى فى الدول الأعضاء، وكذلك عقد ندوات ولقاءات وأنشطة إعلامية ومعارض صور أو مؤتمرات إعلامية فى ضوء ما تراه الدول فى هذا الإطار.

وهنأت السفيرة أبو غزالة الإعلاميين العرب بهذه المناسبة مؤكدة أهمية التوافق على تخصيص يوم للاحتفاء بهم وتكريمهم باعتبار الإعلام هو السلطة الرابعة وركن هام من أركان المجتمع ذات الصوت المسموع والمؤثر، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تكريم فئات أخرى إلى جانب الصحافة الورقية من بينها الأعمال الإذاعية والتليفزيونية ووسائل الإعلام الحديثة وفق ما ستقرره لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة.