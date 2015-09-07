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مقتل 16 من ميليشيات الحوثى وصالح بينهم 13 خبير ألغام

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مقتل 16 من ميليشيات الحوثى وصالح بينهم 13 خبير ألغام مقتل 16 من ميليشيات الحوثى وصالح بينهم 13 خبير ألغام
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها اليوم الاثنين، بمقتل 16 من ميليشيات الحوثى وصالح بينهم 13 خبير ألغام بغارات لمقاتلات التحالف فى مأرب.

جدير بالذكر أن طائرات التحالف العربى، واصلت استهداف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء ومعسكر الحفا التابع للحرس الجمهورى وسمعت دوى انفجارات فى أرجاء العاصمة.

كما استهدفت الطائرات محيط دار الرئاسة ومعسكر جبل النهدين القريب من الدار ومنزل الرئيس المخلوع فى مسقط رأسه بمديرية سنحان.

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