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الأردن يسجل رابع حالة وفاة بالكورونا

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الأردن يسجل رابع حالة وفاة بالكورونا الأردن يسجل رابع حالة وفاة بالكورونا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين عن وفاة أحد المصابين بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروف باسم (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات إلى أربع حالات.

وقال مدير مديرية الأمراض السارية فى الوزارة الدكتور محمد العبداللات- فى تصريح له- أن المتوفى عمره 78 عاما وكان قد أدخل إلى إحدى المستشفيات الخاصة فى العاصمة وشخصت إصابته بالفيروس فى 27 أغسطس الماضى وكان يعانى من سرطان الدم والضغط والسكر.

وأفاد العبداللات بأن عدد الإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس العام الحالى بلغ 7 منها أربع وفيات فيما شفيت إحدى الحالات وتوجد حالتان قيد العلاج فى المستشفيات التى أدخلوا إليها.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة فى الأردن قد قررت مؤخرا تشكيل لجنة متابعة من وزارة الصحة للتواصل وزيارة جميع المستشفيات لتأكيد تفعيل العمل بإجراءات ضبط عدوى فيروس (كورونا) وأخذ العينات للفحص المخبرى من المصابين للتحرى عن الفيروس.

واتفقت اللجنة على الالتزام بالخطط العلاجية للمصابين وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولاتها ومراجعتها من اللجنة العلاجية ودعوتها للاجتماع لهذا الغرض، فضلا عن تشكيل لجنة بحث علاجية تمثل جميع القطاعات الطبية فى الأردن.
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