أهمها التدخين.. 3 أسباب وراء زيادة إصابة الشباب بأمراض القلب

نبذه عن أمراض القلب المختلفة
>انتشرت فى الآونة الأخيرة إصابة العديد من الشباب بأمراض القلب المختلفة ومنها الإصابة بالجلطات، وانسداد الشرايين، وارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية، وهذا يرجع إلى اتباعهم للعديد من العادات الخاطئة التى تدمر صحة القلب.
وظيفة القلب
>وفى هذا السياق، تشير الدكتورة أمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، أن وظيفة القلب الأساسية هى توصيل وضخ الدم لجميع أعضاء الجسم بشكل سليم، وعند تأثر هذا العضو تقل نسبة ضخ الدم، ويصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشاكل.
ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية من أسباب مشاكل القلب
>وتتابع استشارى السمنة والنحافة د.أمال، أن تناول الأطعمة مرتفعة الدهون والسريعة تساعد على ارتفاع نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية، ويعد هذا من أهم أسباب الإصابة بالأمراض المختلفة فى القلب.
3 عوامل تؤثر على صحة القلب
>وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض العوامل التى تؤثر على صحة القلب، ومنها:
>1- زيادة الوزن، من أهم الأسباب التى تتسبب فى تعرض القلب للعديد من المشاكل الصحية، ولذلك عليك التخلص من الوزن الزائد، وتناول الطعام الصحى.
>2- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالملح، يتسبب فى زيادة نسبة ضغط الدم، مما يتسبب فى تعرض صحة القلب إلى الإصابة بالجلطات والانسداد فى الشرايين ولذلك ينصح بالتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح كالمخللات والرنجة والفسيخ والمش.
>3- التدخين يؤثر بطريقة سلبية على القلب، ويعوق عملية ضخ الدم حيث إنه يتسبب فى تجلط الدم وتعرض الشخص للإصابة بجلطات القلب.
تعرف على أهم النصائح للحفاظ على صحة قلبك
>وأخيرا تنصح استشارى السمنة والنحافة، بممارسة الرياضة بشكل يومى، وتناول الأطعمة الصحية منخفضة الدهون كالأسماك، والابتعاد عن التوتر النفسى، والتخلص من الوزن الزائد، للحصول على صحة قلب جيدة.