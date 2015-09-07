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قوة حاسة الشم لديك قد تدفعك نحو البدانة

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قوة حاسة الشم لديك قد تدفعك نحو البدانة قوة حاسة الشم لديك قد تدفعك نحو البدانة
توصل فريق من العلماء البريطانيين بجامعة "بورتسموث" البريطانية إلى أن البدناء هم أكثر حساسية لكثير من الروائح، بما فى ذلك الشيكولاتة، من الأشخاص الذين يتمتعون بوزن معتدل.

كانت الأبحاث قد أجريت على أربعين رجلا وسيدة يعانون من السمنة المفرطة، وغير البدناء، حيث تم قياس مستويات حاسة الشم لديهم.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص البدناء يقيمون رائحة الشيكولاتة بكونها أكثر متعة، ليسجلوا درجات أعلى على مقياس الحساسية وارتفاع السعرات الحرارية للوجبات والروائح.

وشدد الباحثون على أن كلما زادت نسبة وحدة الحساسية زاد وزن الشخص، حيث يعتقد أن البدانة يمكن أن تؤدى إلى تغييرات فى منطقة "تى أتش" فى المخ المعنية بتمثيل الروائح.
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