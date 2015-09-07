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لأول مرة فى العالم.. نجاح عملية زراعة صمام داخل قلب امرأة حامل بعمان

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لأول مرة فى العالم.. نجاح عملية زراعة صمام داخل قلب امرأة حامل بعمان لأول مرة فى العالم.. نجاح عملية زراعة صمام داخل قلب امرأة حامل بعمان
نجح فريق طبى بمستشفى جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، فى إجراء عملية تعد الأولى من نوعها فى العالم، وهى عملية زراعة صمام داخل صمام فى صمامين نسيجيين (الصمام الأبهرى والصمام الميترالى) لامرأة حامل فى الثلاثين من عمرها.

وتتمثل صعوبة العملية فى أنها تعد الحالة الأولى من نوعها على مستوى العالم والمتمثلة فى زراعة صمام داخل صمام بالقسطرة من خلال فتحة صغيرة فى الصدر لم يتجاوز حجمها 5 سنتيمترات فى صمامين نسيجيين زرعا جراحياً قبل 8 سنوات وتعرضا للتلف بعامل الوقت لامرأة حامل، والتى استوجب التعامل معها أن يكون حذراً بحكم التعامل مع روحين وهما الأم والجنين.

وقاد الفريق الطبى الدكتور هلال بن على السبتى بمعاونة فريق طبى متكامل مكون من جراحى قلب واستشاريين فى العلاج القسطرى الدقيق للقلب والتخدير، واستمرت العملية حوالى 3 ساعات.

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