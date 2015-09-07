المنتخب: الشناوي لا يسأل عن الهدف وهذا سبب الفوز على تشاد

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر أن الهدف الذي سجله منتخب تشاد في مرمى الفراعنة لا يسأل عنه الحارس أحمد الشناوي.

وسحق الفراعنة مضيفهم بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقال نبيه عقب المباراة لقناة (CBC):"احترامنا لتشاد هو سبب الفوز، هذه هي الطريقة التي نعمل بها منذ تولي هيكتور كوبر المسؤولية وسنستمر على ذلك".

وأضاف "انظر إلى نتائج التصفيات وستلاحظ أن هناك العديد من الفرق في إفريقيا أصبحت أقوى بكثير من ذي قبل".

وأردف "القادم أصعب دون شك".

وأتم "الشناوي لا يسأل عن الهدف الذي دخل مرمانا، الفريق كله مسؤول عن هذا الخطأ".

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