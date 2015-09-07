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#صلاح_رومانيستا.. مذيع روما لـ في الجول: صلاح يكمل الثلاثي الهجومي الناري.. والضحية الأولى يوفنتوس

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#صلاح_رومانيستا.. مذيع روما لـ في الجول: صلاح يكمل الثلاثي الهجومي الناري.. والضحية الأولى يوفنتوس #صلاح_رومانيستا.. مذيع روما لـ في الجول: صلاح يكمل الثلاثي الهجومي الناري.. والضحية الأولى يوفنتوس

( إعادة نشر ) فوز مهم لروما على يوفنتوس أثبت أن الأفضل للذئاب مشاركة الدولي المصري محمد صلاح مع إدين دجيكو وإياجو فالكي في خط الهجوم. فما رأي المعلق الإيطالي الشهير كارلو زامبا.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج #صلاح_رومانيستا.

المعلق المعروف عنه عشقه الجنوني لروما تحدث لـFilGoal.com عن أداء صلاح في الفوز على يوفنتوس 2-1، بعد بداية روما المخيبة للدوري بالتعادل مع هيلاس فيرونا.

وقال زامبا: "في رأيي أن صلاح كان واحدا من أفضل اللاعبين في الملعب".

وتابع "وجود صلاح مع دجيكو يخلق العديد من المشاكل لأي دفاع. إلى جانب أنه يقدم المساندة للاعبي الوسط والمدافعين".

وأكمل "مساعدة رائعة تأتي من الثلاثي صلاح ودجيكو وفالكي لدفاع روما، كما أن الفاعلية الهجومية زادت وأصبحت أكثر توازنا عما رأيناه أمام هيلاس فيرونا عندما شارك جيرفينيو".

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