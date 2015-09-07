أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مجلس الوزراء ينفى قيام الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الثلاثة الأولى

Google+ Print
مجلس الوزراء ينفى قيام الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الثلاثة الأولى مجلس الوزراء ينفى قيام الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على الشرائح الثلاثة الأولى

مركزمعلومات مجلس الوزراء

نفى مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد قيام بزيادة الكهرباء على الشرائح الثلاثة الأولى ،مؤكدا ان الخبر عار تماما من الصحة .

وأوضح المركز، فى تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام، أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة والتي أكدت أنه كان من المقرر تطبيق قرار وزير الكهرباء الخاص بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتزيد بنسبة محددة كل عام.

وأضافت الوزارة، أن القرار لم يُطبق بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح عدم تطبيق الزيادة على الشرائح الثلاثة الأولى، موضحة أن الزيادات التي كانت ستقرر هي الشريحة الأولى “صفر – 50 كيلو” التي كانت 5 قروش للكيلو ثم زادت إلى 7.5 في العام الماضي، وكان من المفترض زيادتها إلى 9 قروش العام الحالي، والشريحة الثانية “51 – 100 كيلو” بقيت على سعر العام الماضي، وهو 14.5 قرش، ولم تتم زيادتها إلى 17 قرشًا كما كان مُقرراً، والشريحة الثالثة “101 – 200 كيلو” بقيت 16 قرشًا، ولم ترتفع إلى 20 قرشًا.

و أكدت الوزارة أن الزيادات تمت بالفعل من فاتورة شهر يوليو 2015 وأنه لن تحدث زيادات أخرى هذا العام، كما شدَّدت على أنه لن يحدث أي تراجع عن استثناء الشرائح الثلاثة الأولى هذا العام.

وحول ما تردد من أنباءً تُفيد بأنه سيكون هناك تخفيضاً للمعاشات المُبكرة طبقاً لنص المادة 165، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً .

وأكدت أن الأمر مجرد شائعة الغرض منها التغطية على ما تم منحه لأصحاب المعاشات من مزايا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود تعاون وتنسيق بصفةٍ مستمرة فيما بينها وبين ممثلي أصحاب المعاشات لبحث كل الحقوق الخاصة بهم .

وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار تعليمات مُشددة بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين، مشددة على أنه لن يُضار أي صاحب معاش، وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ فوراً وإعادة ما تم خصمه وإحالة المُتسببين في ذلك للتحقيق.

أ ش أ

وعما نشر فى العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بإجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة، قام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً الصحة .

وناشدت وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار مجهولة المصدر حتى لا تُلحق الضرر بهذه الشركة الوطنية، وأوضحت أن مجلس الإدارة الحالي يعمل ضمن منظومة متكاملة لقطاع الاتصالات، وأن السياسات التي يتبعها هذا المجلس متوافقة تماماً مع الاستراتيجية القومية للاتصالات والتي تهدف لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات في ، مؤكدةً أن استمرار أي مسئول في منصبه يعتمد بالأساس على مدى كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار

مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك "

مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك "

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت