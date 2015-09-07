أرقام في الجول - حجازي وربيعة يبشران الأهلي بتفاهم كبير ' لا أحد يمر '

استقبل منتخب مصر هدفا في الفوز الكبير على تشاد 5-1، لا يمكن أن يوجه بسببه اللوم إلى ثنائي الدفاع أحمد حجازي ورامي ربيعة. الذي يبشر فريقه الجديد الأهلي بأرقام رائعة.

هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر واصل الاعتماد على حجازي وربيعة في قلب الدفاع، وتكشف الأرقام التي يقدمها FilGoal.com لأداء الثنائي أمام تشاد لماذا يحظى بثقة المدرب الأرجنتيني.

أولا، أظهر حجازي وربيعة تفاهما فيما بينهما، بعد أيام من الإعلان رسميا عن انضمامها للأهلي.

كان ربيعة أكثر لاعب مرر له حجازي الكرة.

ومرر المدافع المنضم للأهلي قادما من فيورنتينا الكرة 9 مرات إلى زميله الجديد في الفريق الأحمر.

فيما مرر ربيعة الكرة إلى حجازي 5 مرات، وأرسل نفس العدد من التمريرات إلى محمد النني وحازم إمام.

حجازي

حتى مع عدم تهديد تشاد لمرمى الفراعنة كثيرا، كان حجازي حائط سد قوي أمام فرص أصحاب الأرض. فتدخل لإيقاف هجماتهم 13 مرة.

كما استرجع مدافع الأهلي الجديد الكرة 4 مرات من بين أقدام لاعبي تشاد.

تحركات حجازي أمام تشاد:

ميزة أخرى ظهرت في حجازي أمام تشاد، وهي نسبة تمريراته الجيدة.

حجازي أرسل 28 تمريرة أرضية خرج منهم تمريرتين فقط بشكل خاطئ، بنسبة نجاح تصل إلى 93%.

ولعب 10 كرات طولية. خرج 4 منهم بشكل صحيح، منهم كرة الهدف الثاني الذي سجله باسم مرسي.

اتجاهات تمريرات حجازي في المباراة:

ربيعة

أدى ربيعة صاحب الـ22 عاما دورا كبيرا في مساعدة حازم إمام الظهير الأيمن في أدوراه الدفاعية، خاصة عندما تقدم قائد الزمالك لمساندة الهجوم.

تدخل ربيعة 11 مرة لإيقاف هجمات تشاد، منهم واحدة كانت في طريقها لانفراد تام بمرمى أحمد الشناوي.

ونجح ربيعة في افتكاك الكرة من بين أقدام لاعبي تشاد 4 مرات. ليمنح تمريرة لزملائه.

تحركات ربيعة أمام تشاد:

هنا نصل إلى نسبة نجاح للتمريرات رائعة لمدافع الأهلي الجديد، وصلت إلى 96%.

المدافع العائد من سبورتنج لشبونة مرر الكرة 26 مرة. واحدة منهم فقط خرجت بشكل خاطئ.

لم يغامر ربيعة بتمريرات طولية كثيرة، لذلك كان حجازي مع النني وحازم أكثر من استقبل الكرات من المدافع الشاب.

اتجاهات تمريرات ربيعة في المباراة:

شاهد ملخص في الجول لما قدمه الثنائي أمام تشاد