مقتل وإصابة 13 شخصا فى قصف بالهاون على أحياء سكنية بدمشق

لقى شخص حتفه وأصيب 12 آخرون بجروح اليوم الإثنين جراء قصف بقذائف الهاون على أحياء سكنية فى العاصمة السورية (دمشق).

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) اليوم عن مصدر في قيادة الشرطة السورية قوله: إن المسلحين استهدفوا حيي باب توما والعمارة بقذائف هاون مما تسببت بمقتل شخص وإصابة 12 آخرين جرى إسعافهم إلى مشفى الهلال الأحمر والمشفى الفرنسي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت القذائف التي تطلقها المعارضة المسلحة استهدفت الأسبوع الماضي حي باب توما ومنطقة العباسيين السكنية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 بجروح.

وتعتبر بلدة عين ترما وكذلك حي جوبر في شرق دمشق مصدر القذائف الصاروخية والهاون التي تستهدف أحياء العاصمة.

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