مصادر: تأجيل اجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى المزمع انعقاده منتصف سبتمبر

كشفت مصادر فلسطينية عن تأجيل انعقاد جلسة المجلس الوطنى الفلسطينى المزمع انعقادها منتصف الشهر الجارى، وذلك لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية التى تقدم 9 من أعضائها باستقالاتهم منتصف الشهر الماضى.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة اليوم السابع من الضفة الغربية أنه قرار تأجيل جلسة المجلس الوطنى الفلسطينى يأتوا فى ظل مقاطعة الفصائل الفلسطينية لجلسة المجلس اضافة لعدم اجتماع أعضاء اللجنة التحضيرية حتى اللحظة.

وأوضحت المصادر إلى أن بيان تفصيلى سيصدر لتوضيح كافة النقاط التى دفعت لتأجيل جلسة المجلس الوطنى.