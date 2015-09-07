مركز حقوقى: الاحتلال يتعمد قتل وإصابة الأطفال فى المناطق الحدودية بغزة

أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى تتعمد قتل وإصابة الأطفال فى المناطق التى تفرض عليها قيودا فى الوصول إليها برا وبحرا فى قطاع غزة.

وقال المركز- فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها الجسيمة فى المناطق مقيدة الوصول، حيث شهد العام الجارى 2015 تكرارا لحوادث القصف وإطلاق النار والتوغلات.

ورصد المركز (82) حالة انتهاك تسببت فى قتل طفل وأوقعت (31) جريحا، من بينهم 9 أطفال، بالإضافة إلى اعتقال (37) فلسطينيا من بينهم (16) طفلا بادعاء محاولتهم التسلل منذ بدء العام الجارى.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة نفسها (40) صيادا، وفتحت نيران أسلحتها (88) مرة تجاه الصيادين فتسببت فى قتل صياد واحد وأوقعت (23) صيادا جريحا، فيما استولت على (12) قارب صيد، وخربت معدات صيد فى (9) حالات أخرى.

وجدد المركز الحقوقى استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى المناطق الحدودية التى تقيد حق الفلسطينيين فى الوصول إليها فى البر والبحر، والاستخدام المفرط للقوة وعدم مراعاتهم لقواعد الضرورة العسكرية والتمييز.

وأكد أن حق المدنيين فى الحركة والتنقل، هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر لهم وتعرضهم للقتل والإصابة والاعتقال التعسفى على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.

وطالب المركز المجتمع الدولى بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التى ترتكب بحقهم.

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