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مستوطن إسرائيلى يؤدى طقوسا دينية داخل "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال

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مستوطن إسرائيلى يؤدى طقوسا دينية داخل "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال مستوطن إسرائيلى يؤدى طقوسا دينية داخل "الأقصى" فى حراسة شرطة الاحتلال

رام الله /أ ش أ/


>أدى مستوطن متطرف اليوم الإثنين، طقوسه الدينية عقب اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وسط منع العشرات من المصلين المسلمين من الدخول إليه.
>وذكرت مصادر أن أحد المستوطنين قام بأداء طقوسه الدينية عقب اقتحام الأقصى، وبالتحديد لدى وصوله منطقة باب الرحمة، بحراسة من أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ومنعت القوات الإسرائيلية حراس المسجد الأقصى من إيقافه والتصدى له.
>يأتى ذلك عقب نشر مجموعات "الهيكل المزعوم" دعوات للصلاة فى الأقصى خلال الاقتحامات، بدعم من الشرطة حيث جاء فيه الإعلان.
>من جانبها، استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وقيام أحدهم بالصلاة بحراسة من الشرطة.
>وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى واصلت حصارها المفروض على المسجد الأقصى، بنصب حواجزها الحديدية على أبواب المسجد ومنعت العديد من النساء، كما منعت بعض الشبان من الدخول إليه.
>وأوضحت أن قوات الاحتلال احتجزت هويات من سمح لهم بالدخول الى المسجد الأقصى، واقتحم المسجد اليوم 27 مستوطنا، عبر باب المغاربة، بحراسة من قوات الاحتلال.
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