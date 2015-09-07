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قطر ترسل ألفا من جنودها للقتال فى اليمن

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قطر ترسل ألفا من جنودها للقتال فى اليمن قطر ترسل ألفا من جنودها للقتال فى اليمن
قالت قناة الجزيرة القطرية اليوم الاثنين إن قطر أرسلت نحو ألف من جنودها إلى اليمن فى أول اعلان عن مشاركة قطرية فى حملة تقودها ضد جماعة الحوثي.

وذكرت مصادر عسكرية أن القوات القطرية فى طريقها إلى اليمن وتستعد للانضمام إلى هجوم جديد على مواقع الحوثيين فى العاصمة صنعاء لكنها قالت لرويترز إن الجنود لم يدخلوا اليمن بعد.

ويشارك طيارون قطريون فى غارات جوية تقودها السعودية ضد الحوثيين منذ شهور. وسيطرت الجماعة المتحالفة مع إيران على صنعاء العام الماضى وتقدمت على الأرض ودفعت الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى الانتقال للرياض فى مارس.

تأتى المشاركة المزعومة للقوات القطرية فى القتال باليمن وسط تفاقم الصراع بعد أيام من مقتل العشرات من جنود دول خليجية عربية فى هجوم صاروخي.

وذكر الموقع الالكترونى لقناة الجزيرة الانجليزية أن ألف جندى قطرى تدعمهم 200 عربة مدرعة و30 طائرة هليكوبتر من طراز أباتشى أرسلوا إلى اليمن.

ولم يصدر تعليق فورى عن وزارة الخارجية القطرية.
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