فتحي مبروك لـ في الجول.. هذا هو انطباعي الأول عن أحمد الشيخ

الانطباع الأول لفتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن أحمد الشيخ يجعل مدرب الشياطين هادئا ومتفائلا بمستقبل الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

مبروك أجاب على سؤال من FilGoal.com عن الشيخ الذي لعب مع الأهلي أمام خيتافي وديا بعدما انضم للقلعة الحمراء قادما من مصر للمقاصة.

وقال مبروك: "بالنسبة للشيخ فإن انطباعي عنه في مباراة خيتافي كان جيدا جدا".

وتابع "أظن أنه أثبت نجاحه كصفقة للأهلي مبكرا".

وأوضح مبروك "اللاعب سريع جدا في تأقلمه مع طرق اللعب التي نستخدمها في الأهلي ومع رفاقه. هذا مبشر".

وكان الشيخ قد انتقل للأهلي بـ6 ملايين جنيه من المقاصة، وقد صاحبت صفقته ضجة كبيرة كون الزمالك اتهمه بأنه وقع لناديين في فترة واحدة.

وفي حين أقر اللاعب بالتوقيع للزمالك ثم تغيير وجهته للأهلي لكن إيقافه 4 أشهر تم إبطاله بعدما لجأ إلى لجنة التظلمات لإثبات أن عقده مع القلعة البيضاء لا يعتد به. ذلك فضلا عن سحب الزمالك لشكواه.