دفاع مدير مكتب وزير الاستثمار السابق يطالب باستدعاء أسامة صالح لمناقشته

طلب إمام الحفناوى، دفاع مدير مكتب وزير الاستثمار السابق المتهم بالرشوة، خلال جلسة اليوم، باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم حول الواقعة، واستدعاء وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح ولجنة خبراء الأصوات وضباط الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مدير شئون العاملين للمناقشة.

كما طالب من هيئة المحكمة بتصوير بعض الصفحات فى القضية لعدم اكتمالها لديه، ومنها الصفحة رقم 16 وهى إذن النيابة والصفحة 36، وكذا تصوير ملف ضم أراضى مول "صان سيتى" والمضموم للتحقيقات صفحة 490 وتصوير الخطابين المؤرخين 27 أكتوبر 2013 و28 نوفمبر 2013 المقدمين من السيد مدحت رمضان.

كما طالب دفاع مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، باستدعاء شهود نفى فى القضية، الأمر الذى رفضه رئيس المحكمة قائلاَ "المحكمة مش بتستدعى شهود نفى فى القضايا يا أستاذ"، كما طالب بإخلاء سبيل موكله كغيره من المتهمين فى القضية.

يشار الى أن محكمة جنايات شمال القاهرة، تنظر حالياَ محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار السابق، ومسئول بحى النزهة، و5 آخرين، من رجال الأعمال، لاتهامهم فى التورط بتلقى وتقديم رشاوى مالية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى، ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى، وهشام حافظ.