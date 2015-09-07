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شرطة المسطحات تنقذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبرى 15 مايو

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شرطة المسطحات تنقذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبرى 15 مايو شرطة المسطحات تنقذ فتاة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى كوبرى 15 مايو
نجحت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المسطح المائى لمجرى نهر النيل بمنطقة الزمالك، من إنقاذ إحدى الفتيات عقب محاولتها الانتحار بإلقاء نفسها من كوبرى 15 مايو.

تلقت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بلاغا بقيام إحدى الفتيات بإلقاء نفسها بنهر النيل من أعلى كوبرى 15 مايو بمنطقة جزيرة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل، على الفور انتشلتها خدمات تأمين المسطح المائى من مياه النيل وأنقذتها قبل غرقها.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تدعى "نى. ع " 35 سنة حاصلة على معهد فنى تجارى، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وتم اصطحابها بلنش التأمين إلى لقسم مسطحات القاهرة، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها.

وقدم الأهالى الشكر لقوات الأمن والشخصين اللذين أنقذا الفتاة وهما، مساعد شرطة عبد الحليم السيد عبد الحليم، والمجند أحمد سعيد محمد من قوة وحدة مسطحات روض الفرج.

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مصر 365