أخبار عاجلة

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
مساء الأنوار: تصريحات ك. إبراهيم حسن من أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: تصريحات مرتضى منصور حول زيارة رئيس الوزراء لنادي الزمالك -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس "الدولى" وشقيقه 7سنوات وغرامة 200ألف جنيه بعد ضبطهما بحشيش فى الغردقة

Google+ Print
حبس "الدولى" وشقيقه 7سنوات وغرامة 200ألف جنيه بعد ضبطهما بحشيش فى الغردقة حبس "الدولى" وشقيقه 7سنوات وغرامة 200ألف جنيه بعد ضبطهما بحشيش فى الغردقة
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود خلف بحبس تاجر مخدرات الشهير بالدولى 7 سنوات وشقيقه وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم بعد ضبطهم وبحوزتهم 24 طربة حشيش بالغردقة.

كان قد تلقى العقيد مروان العيسوى رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع جنوب الصعيد إخطاراً من الرائد علاء حجاج رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، يفيد بضبط "الدولى" وشقيقه وبحوزتهما 24 طربة حشيش تزن 2 كيلو ونصف، كما عثر بحوزتهما على مبلغ 55 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم على الواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بمجرد عرضهم عليها وكذلك جدد لهم 15 يوما بعد ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365