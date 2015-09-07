حبس "الدولى" وشقيقه 7سنوات وغرامة 200ألف جنيه بعد ضبطهما بحشيش فى الغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود خلف بحبس تاجر مخدرات الشهير بالدولى 7 سنوات وشقيقه وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم بعد ضبطهم وبحوزتهم 24 طربة حشيش بالغردقة.

كان قد تلقى العقيد مروان العيسوى رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع جنوب الصعيد إخطاراً من الرائد علاء حجاج رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، يفيد بضبط "الدولى" وشقيقه وبحوزتهما 24 طربة حشيش تزن 2 كيلو ونصف، كما عثر بحوزتهما على مبلغ 55 ألف جنيه مصرى.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم على الواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بمجرد عرضهم عليها وكذلك جدد لهم 15 يوما بعد ذلك.