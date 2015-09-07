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النيابة تحبس سائق متهم بحيازة مواد مخدرة فى الدرب الأحمر 4 أيام

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النيابة تحبس سائق متهم بحيازة مواد مخدرة فى الدرب الأحمر 4 أيام النيابة تحبس سائق متهم بحيازة مواد مخدرة فى الدرب الأحمر 4 أيام
أمر علاء ربيع مدير نيابة الدرب الأحمر، اليوم الاثنين، بحبس سائق متهم بتعاطى وحيازة مواد مخدرة أثناء سريانه بمنطقة الدرب، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية لدائرة قسم الدرب الأحمر واشتبهت فى أتوبيس يحمل رخص مركز الصف بالجيزة يقف على جانب الطريق، وبتفتيش سائقها عثر بحوزته على لفافة بانجو ويدعى "أحمد.ع". وبالتحقيق معه اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة لمقاومة فترات العمل الطويلة بغرض عدم النوم.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسه عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

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مصر 365