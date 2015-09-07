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انتهاء خبراء الأدلة الجنائية من معاينة موقع انفجار سيارة بالجيزة

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انتهاء خبراء الأدلة الجنائية من معاينة موقع انفجار سيارة بالجيزة انتهاء خبراء الأدلة الجنائية من معاينة موقع انفجار سيارة بالجيزة
انتهى خبراء الأدلة الجنائية من معاينة موقع حادث انفجار سيارة ملاكى أمام مستشفى الرمد بالجيزة، والذى أسفر عن احتراقها دون وقوع خسائر بشرية.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الحادث، حيث شكل اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث ضم كلا من العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد طارق حمزة مفتش المباحث الجنائية وتم الاستماع لأقوال صاحبة السيارة وأفراد أسرتها بالإضافة إلى حار العقار الذى تقيم به والذى وقع الانفجار أمامه بالإضافة إلى عدد من سكان العقار والجيران.

وكان اللواء مجدى الشلقانى مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا صباح اليوم بوقوع انفجار سيارة أمام مستشفى الرمد بالجيزة وتحديدا بشارع قرة بن شريك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتمت السيطرة على الحريق وإجراء معاينة لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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