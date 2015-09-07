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شرطة السياحة تضبط 19 قضية تنقيب عن الآثار و201 مخالفة تجاوز ضد السياح

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شرطة السياحة تضبط 19 قضية تنقيب عن الآثار و201 مخالفة تجاوز ضد السياح شرطة السياحة تضبط 19 قضية تنقيب عن الآثار و201 مخالفة تجاوز ضد السياح
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار خلال شهر من ضبط 1703 قضية متنوعة، وتنفيذ 104 حكم قضائى متنوع، فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار التى تستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن السياحى بالبلاد، وضبط الجريمة بشتى صورها من حيث عمليات التنقيب خلسة عن الآثار أو حيازتها غير المشروعة أو الاتجار فيها لإجهاض أية محاولات لنيل من حضارة وثروات البلاد والحيلولة دون تهريبها خارج البلاد وكذا المتابعة الفعالة لنشاط الشركات السياحية والعمل على تأمينها بالتنسيق مع الجهات الشرطية المختلفة.

وتم ضبط (19) قضية تنقيب عن آثار و( 5 ) قضايا حيازة آثار والاتجار بها و(290) قضية فى مجال مخالفات الفنادق السياحية .

كما أسفرت الحملات عن ضبط ( 846) قضية فى مجال قضايا الآداب والمحلات العامة و( 201 ) قضية ممارسة سلبية ضد السائحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة .

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مصر 365