أسماء المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى "قتل حارس عضو هيئة محاكمة مرسى"

تنشر "اليوم السابع" أسماء المتهمين الصادر ضدهم أحكام الإعدام والمؤبد فى القضية رقم 16850 لسنة 2014 مركز المنصورة والمعروفة إعلاميا بقتل حارس عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول.

وقضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الحادية عشر بالإعدام وبإجماع الآراء لكل من خالد رفعت جاد وإبراهيم يحيى عبد الفتاح وأحمد الوليد السيد وعبد الرحمن محمد عبده وباسم محمد حسن ومحمود ممدوح وهبة وجمال إسماعيل وإسلام على المكاوى ويحيى رضا يحيى، وبالمؤبد لكل من عبد الرحمن رفعت جاد ومحمد فوزى شاهر ومصطفى جلال محروس وعبد الله محسن عبد الحميد ومحمد محسن عبد الحميد وأحمد محسن عبد الحميد ومحمد محمد حافظ معتز محمد عبد النعيم محمد مصطفى محمد وبلال محمد على وعبد الحميد مجدى عبد الحميد ورضا محمد محمد أيمن السيد فرج ويحيى مصطفى بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوط ومعاقبة عبد الرحمن جاد عسكر 10 سنوات.

وترجع أحداث القضية إلى العام الماضى بعد قيام أعضاء جماعة الإخوان بتشكيل جماعة وخلية على خلاف أحكام القانون وعقدوا وبيتوا النية لقتل الحارس وانتظروه بعد انتهاء خدمته أمام منزل المستشار وعند نزوله من كوبرى سندوب قاموا بإطلاق النار عليه.