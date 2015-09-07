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مصر للطيران: نقل 23327 حاجًا على 107 رحلات جوية إلي جدة والمدينة المنورة

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مصر للطيران: نقل 23327 حاجًا على 107 رحلات جوية إلي جدة والمدينة المنورة مصر للطيران: نقل 23327 حاجًا على 107 رحلات جوية إلي جدة والمدينة المنورة

أرشيفية

صرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن الشركة تُسير غدًا الثلاثاء 10 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولى لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى ، تُقلع 6 رحلات جوية إلى جدة على متنها 1472 حاجًا من حجاج قرعة الشرقية و جنوب سيناء وحجاج ترانزيت لندن وتورنتو وباريس وكازابلانكا بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والأفراد، بينما تقلع 4 رحلات جوية إلى المدينة لنقل 1016 حاجًا من حجاج قرعة المنوفية وبعض الجهات والهيئات الحكومية وأيضًا حجاج ترانزيت دار السلام ولندن وبروكسل ودار السلام وباريس ، بالإضافة إلى تسيير مصرللطيران لثلاث رحلات خاصة لنقل حجاج فلسطين إلى جدة.

جدير بالذكر أن للطيران تُسير اليوم 8 رحلات جوية لنقل 1955 حاجًا إلى الأراضى المقدسة بواقع 4 رحلات إلى لنقل 1000 حاجًا و 4 أخرى إلى المدينة لنقل 955 حاجًا.

وبنهاية اليوم الإثنين تكون مصر للطيران قد نقلت حتى الآن 23327 حاجًا على متن 107 رحلات جوية بمعدل 62 رحلة إلى جدة نقلت خلالها 12428 حاجا و 45 رحلة إلى المدينة نقلت 10899 حاجًا .

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