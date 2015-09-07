«داعش» يهدد الصحفيين الذين يغطون جرائمهم

قام مسلحو “داعش” بإطلاق النار على صحفية تعمل لدى صحيفة “الإخلاص الساعاتي” ووالدها، بحسب قناة “السومرية”.

وقد اعتقل مسلحو “داعش” الصحفية التي تعمل في قسم أخبار الصحيفة ووالدها في شهر فبراير، بتهمة نشر دعاية ضد تنظيم “داعش “.

وذكرت الوكالة السورية ” ARA News ” في وقت سابق، إن إرهابيين من “داعش” أعدموا صحفيًا من الموصل يعمل لدى قناة “سلادين ت ف”، عادل سيف، وقد قاموا بإطلاق النار عليه في ساحة القصيم، و قبل عدة أسابيع أعدم تنظيم “داعش” الصحفي سماح محمد، والمصور وليد عبد الله، اللذين كانا يعملان لدى قناة “الموصلية”.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت تقارير الوكالة، نقلا عن مسؤول عراقي أن تنظيم “داعش” هدد بقتل جميع الصحفيين الذين سيغطون الأحداث الجارية في الأراضي التي يسيطر عليها “داعش”. وقد تم اتخاذ هذا القرار في المحكمة الشرعية في أغسطس، بعد ذلك اعتقل المسلحون عشرات الصحفيين الذين لم يشاركوا في ترويج الخلافة.