إيداع متهمي «التخابر مع قطر» قفص المتهمين

أُودع منذ قليل المتهمون الستة المحبوسون بجانب الرئيس المعزول على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع قطر” قفص المتهمين بقاعة المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وذلك تمهيداً لبدء جلسة محاكمتهم امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” .

وفور إيداعهم حرص عدد من ذويهم الحاضرين بالقاعة على تحيتهم والحديث معهم بلغة الإشارة ،وتجدر الإشارة إلى أن جلسة اليوم من المقرر أن يتم الإستماع خلالها لشهادة اللواء “عادل عزب ” مسئول الملف الديني المتطرف بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية فضلاً عن سماع شهادة مسئول الحفظ السري برئاسة الجمهورية أثناء حكم “مرسي” .