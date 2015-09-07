مصرع 3 وإصابة 7 بينهم سياح في حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم سائحتين أوكرانيتين، وأصيب 7 من جنسيات رومانيا وبيلا روسيا وأستراليا، في حوادث متفرقة بالبحر الأحمر.

وتلقى الدكتور حسام الدين جميل مدير إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بانقلاب سيارة بالكيلو 60 طريق “رأس غارب- الزعفرانة” شمال البحر الأحمر، ما أدى إلى مصرع دناليا (25 عاما)، أوكرانية، وكارينا (23 عاما)، أوكرانية، وياسر خزيم، مصري، وإصابة داريا نفوجرام (19 عاما) من بيلاروسيا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي.

كما تلقى إخطارا آخر بانقلاب سيارة بالكيلو 7 جنوب مرسى علم، وإصابة استيف شتونج (55 عاما)، أسترالي ورايس هارس (29 عاما)، أسترالي، وسيدة من رومانيا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بمرسى علم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما انقلبت سيارة ملاكي بالكيلو 110 طريق “رأس غارب- الشيخ فضل” شمال البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة إلينا ايزابيلا 33 عاما رومانية، وبشري عاطف بشري 33 عاما، مصري، وأسامة نبيل نصر 41 عاما، مصري.