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شاهد الأمن الوطني في «التخابر مع قطر» : «الإخوان» جماعة «ماسونية»

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شاهد الأمن الوطني في «التخابر مع قطر» : «الإخوان» جماعة «ماسونية» شاهد الأمن الوطني في «التخابر مع قطر» : «الإخوان» جماعة «ماسونية»

محمد مرسي

أكد اللواء “عادل عزب” مسئول النشاط الديني المتطرف بالأمن الوطني بأن جماعة الإخوان المسلمين هي بالأصل جماعة “ماسونية” هدفها الإثيان بدين جديد يناسب المجتمع الغربي وفق قوله .

وتابع اللواء “عزب” خلال شهادته بقضية “التخابر مع قطر ” بأن “ماسونية” الجماعة يتجلى في إختيار إسم ” البنا” لتسمية مرشدعهم المؤسس “حسن عبد الرحمن الساعاتي” على الرغم من ان لقب “البنا” ليس موجوداً في عائلته ، مشيراً الى ان والد البنا كان من “اليهود المغاربة” المهاجرين لمصر وإمتهن مهنة إصلاح الساعات وهي المهنة التي إقتصرت على اليهود المصريين في هذا الوقت .

وشدد اللواء بأن الجماعة تم تأسسيها لهدف إستراتيجي يسبقه خطوات وخطى مرحلية على مدار تاريخها ، موضحاً بأن الخطة الإستراتيجية للجماعة منذ نشأتا مبنية على الفرد الإخواني و البيت الإخواني و المجتمع الإخواني بمؤسساته مروراً بمرحلة “التمكين” ثم الوثوب على السلطة حتى الخلافة الإسلامية لتصل في النهاية لأستاذية العالم .

 

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