شاهد الأمن الوطني في «التخابر مع قطر» : «الإخوان» جماعة «ماسونية»

أكد اللواء “عادل عزب” مسئول النشاط الديني المتطرف بالأمن الوطني بأن جماعة الإخوان المسلمين هي بالأصل جماعة “ماسونية” هدفها الإثيان بدين جديد يناسب المجتمع الغربي وفق قوله .

وتابع اللواء “عزب” خلال شهادته بقضية “التخابر مع قطر ” بأن “ماسونية” الجماعة يتجلى في إختيار إسم ” البنا” لتسمية مرشدعهم المؤسس “حسن عبد الرحمن الساعاتي” على الرغم من ان لقب “البنا” ليس موجوداً في عائلته ، مشيراً الى ان والد البنا كان من “اليهود المغاربة” المهاجرين لمصر وإمتهن مهنة إصلاح الساعات وهي المهنة التي إقتصرت على اليهود المصريين في هذا الوقت .

وشدد اللواء بأن الجماعة تم تأسسيها لهدف إستراتيجي يسبقه خطوات وخطى مرحلية على مدار تاريخها ، موضحاً بأن الخطة الإستراتيجية للجماعة منذ نشأتا مبنية على الفرد الإخواني و البيت الإخواني و المجتمع الإخواني بمؤسساته مروراً بمرحلة “التمكين” ثم الوثوب على السلطة حتى الخلافة الإسلامية لتصل في النهاية لأستاذية العالم .